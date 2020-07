“Non sarebbe uno scandalo se la Fiorentina cedesse Dragowski per promuovere Terracciano”

La Nazione accende i riflettori sulla difesa della Fiorentina, la migliore in A dopo il lockdown. Alle spalle del terzetto titolare, stasera ci sarà ancora Terracciano. Le voci su Dragowski si fanno più insistenti, adesso che il suo vice ha dimostrato di saperne fare le veci, non sarebbe uno scandalo se la Fiorentina decidesse per il passaggio di consegne, afferma il quotidiano.

