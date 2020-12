Non sboccia l’amore tra il Chievo e Illanes: il difensore della Fiorentina pronto a tornare in Lega Pro

Julian Illanes, difensore centrale di proprietà della Fiorentina, è pronto all’ennesimo trasferimento in prestito. Il difensore centrale classe ’97 è attualmente al Chievo Verona, squadra con cui ha giocato soltanto 120 minuti in Coppa Italia. Sono zero infatti le presenze nel campionato cadetto. Il rapporto tra il giovane e Alfredo Aglietti, attuale tecnico dei veneti, non è mai sbocciato tanto che l’entourage del giocatore starebbe spingendo per la fine del prestito. Su di lui c’è il forte interesse di Ascoli e Catania, ma il giocatore sembra aver già scelto quale sarà la sua futura squadra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, è ad un passo dal ritorno all’Avellino. Illanes in Irpinia infatti la scorsa stagione ha collezionato 26 presenze e una rete, aiutando la squadra a raggiungere i PlayOff di Lega Pro. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: restano da limare gli ultimi dettagli ma il grosso dell’operazione sembra essere ormai alle spalle.