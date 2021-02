“Non scordiamoci che Dragowski è un classe 1997. Dategli tempo, vi accorgerete che la Fiorentina con lui ha fatto un gran colpo”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, che ha giocato anche a Verona con Vincenzo Italiano, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Italiano dava consigli da allenatore quando giocava. Vederlo a questi livelli mi ha impressionato molto. Lo Spezia è senza dubbio la sorpresa del campionato, è sempre sul pezzo e non molla mai. Queste sono caratteristiche fondamentali da possedere quando ti devi salvare”.

E poi su Prandelli ha aggiunto: “Nell’anno in cui lui era a Verona io stetti fuori per infortunio per molti mesi. Comunque lui portò tante idee innovative e lavorò bene con una squadra formata da tanti giovani. Dragowski? Ricordiamoci sempre che è un classe ’97, per cui ha ancora tanti anni per maturare. Ha dei grandissimi numeri, credo che la Fiorentina abbia fatto un gran colpo a scovarlo qualche anno fa. Quello del portiere è uno sport a parte, solo la continuità ti permette ad arrivare a fare prestazioni di livello; a un portiere bisogna dare tempo, solo a 25/26 anni raggiunge l’apice della carriera”.