Non si arresta la crescita di Mediacom: ricavi in crescita anche nel secondo trimestre del 2021. Commisso: “Tassi di crescita senza eguali nel settore”

Mediacom, la società di telecomunicazioni di proprietà del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha comunicato nella giornata di oggi i principali risultati finanziari e operativi combinati non sottoposti a revisione concernenti il secondo trimestre dell’anno 2021 conclusosi in data 30 giugno.

I risultati raggiunti

I ricavi sono stati pari a $557 milioni, con un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito operativo prima del deprezzamento e ammortamento (OIBDA) adeguato è stato pari a $251,2 milioni, con un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il flusso di cassa libero al netto delle imposte è stato pari a $128,8 milioni, con un calo dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli utenti raggiunti da linee dati ad alta velocità sono stati 1.468.000, con un aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il debito netto è stato pari a $1,482 miliardi con una riduzione di $508 milioni rispetto al 30 giugno 2020. Il tasso di indebitamento netto è stato pari a 1,47x. Al 30 giugno 2020 era pari a 2,88x.

Il commento di Commisso

A corredo sono arrivate anche le parole del presidente della Fiorentina: “Mediacom ha ottenuto risultati eccezionali nel secondo trimestre del 2021, tra i quali spicca l’aumento del 15,2% dell’OIBDA adeguato. È il quarto trimestre consecutivo in cui possiamo vantare tassi di crescita che non hanno eguali nel settore e questo straordinario risultato deriva principalmente dalla decisione di passare a una strategia aziendale incentrata sulla banda larga. I nostri ricavi crescono di anno in anno da 98 trimestri consecutivi, un risultato eccezionale, che è la prova della determinazione dei nostri dipendenti di fronte alle numerose sfide incontrate negli ultimi 25 anni”.

Continua così Commisso: “Nonostante quest’anno siamo diventati un contribuente importante per il fisco, siamo comunque riusciti a ridurre il nostro indebitamento netto di $232 milioni nella prima metà del 2021. I nostri prestatori continuano a beneficiare del nostro investment grade e alla nostra posizione finanziaria. Il tasso di indebitamento netto di Mediacom è sceso sotto l’1,5x, il più basso della nostra storia”.