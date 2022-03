Non si placa la polemica di Gasperini che ritorna ancora sugli errori arbitrali: “Quello che ci è stato fatto è pesantissimo”

Nel post gara della partita di Europa League vinta dall’Atalanta per 3-2 sui tedeschi del Bayern Leverkusen, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini è tornato a parlare dell’ultimo periodo negativo della sua squadra. Ancora una volta, il tecnico di Grugliasco si è soffermato sui presunti errori arbitrali che in campionato hanno -a suo avviso- fermato la Dea. Ecco le sue dichiarazioni a Sky:

“Abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti, ma quasi sempre con questa mentalità. Però se non abbiamo raccolto quello che meritavamo non sempre è stato per colpa nostra. Mi riferisco a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c’è stato anche il Covid e con un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c’è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate. Dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo“.

Ricordiamo che Gasperini era stato espulso durante Fiorentina-Atalanta dopo che il VAR aveva annullato la rete di Malinovskyi per evidente fuorigioco.