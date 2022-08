Non si placano gli scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente nemmeno al termine della gara

Purtroppo, Twente-Fiorentina verrà ricordata anche a causa di vicende extra campo. Non sono bastati i duri scontri nel centro di Enschede e i petardi scoppiati sotto l’albergo della Fiorentina ieri notte. Anche al termine della gara, i tifosi delle due tifoserie sono entrati in contatto all’esterno dell’impianto. O meglio, questa volta sono rimasti divisi da un cancello che per fortuna ha evitato qualunque scontro fisico.

Non sono mancati però lanci di oggetti tra le due sponde della cancellata. Un altro brutto episodio che si spera sia l’ultimo della serie e chiuda definitivamente il capitolo dei tafferugli tra ultras viola e olandesi in questa trasferta della Fiorentina.