“Non si può sostituire Torreira con Amrabat. Belotti potrebbe fare al caso della Fiorentina, mentre Jovic…”

L’ex allenatore della Fiorentina Eugenio Fascetti ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Sarebbe stato un peccato perdere un allenatore come Italiano, che finora non ha mai sbagliato nelle piazze in cui ha allenato. In ottica mercato credo che la priorità sia qualcuno che la butti dentro, un vero attaccante di razza”.

E poi, proprio su questo, ha aggiunto: “Sinceramente non sono un amante di Belotti, ma bisogna dire che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Jovic invece sarebbe un profilo internazionale, uno che è stato pagato un sacco dal Real Madrid e che quindi avrà sicuramente un valore. Centrocampo? Dico semplicemente che Amrabat non può sostituire Torreira: in quel ruolo serve uno che sappia dettare i tempi”.