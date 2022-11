Non siamo neanche a metà stagione che già si pensa alla prossima: ecco le date del campionato 2023/2024

La stagione attuale non è ancora arrivata a metà che già si pensa alla prossima. La Lega Serie A ha infatti pubblicato le date ufficiali del campionato 2023/24, che sarà condizionato dall’Europeo in Germania che si giocherà in estate.

Si parte il 20 agosto 2023, scongiurando quindi l’ipotesi di partite nei pressi di ferragosto. Tre saranno poi le pause per le Nazionali: 10 settembre, 15 ottobre e 19 novembre. Il 26 maggio ci sarà l’ultima giornata, mentre restano da stabilire i turni infrasettimanali e la durata della pausa invernale. In tal senso c’è un’unica certezza, ossia che è previso un boxing day natalizio. Il calendario resterà asimmetrico come ormai da due stagioni a questa parte.