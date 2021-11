Non solo Alvarez: la Fiorentina guarda in Argentina per un altro talento. L’alternativa è un italiano

Continua a muoversi il calciomercato della Fiorentina, che sembra destinata a rinforzarsi nel prossimo mercato di riparazione. Il profilo preferito per il ruolo di esterno d’attacco rimane Domenico Berardi, ma il prezzo del capitano del Sassuolo continua a rimanere troppo alto per le casse del club di Rocco Commisso.

Così, la Fiorentina si sta guardando attorno e negli ultimi giorni si sta facendo strada una doppia opzione. Secondo quanto riportato da La Nazione, gli uomini mercato viola stanno seguendo le piste che portano a Facundo Farias e Riccardo Orsolini. La Fiorentina vorrebbe portare fin da subito in Italia il trequartista argentino, che in patria già paragonano al Papu Gomez.

Il procuratore di Farias starebbe spingendo per un accordo con la Fiorentina grazie ai buoni uffici di Burdisso, ma prima vorrebbe far giocare al suo assistito la Copa Libertadores. Ecco perché, in questo caso, la Fiorentina spingerebbe per l’acquisto di Orsolini a gennaio.