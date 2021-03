Non solo Amrabat: Prandelli ne recupera altri due. Si apre il ballottaggio in mediana

Meno uno a Benevento-Fiorentina, uno scontro salvezza che la squadra di Prandelli non può proprio sbagliare se non vuole peggiorare ulteriormente la propria classifica. Oltre al recupero di Sofyan Amrabat, il tecnico viola può sorridere per il probabile ritorno a disposizione di altri due giocatori.

Come si legge sul Corriere dello Sport, si tratta di Castrovilli e Kouame. La certezza arriverà soltanto con i convocati, ma le sensazioni che arrivano dal Centro Sportivo vanno in quella direzione. A centrocampo i due titolari sicuri sono Pulgar e Bonaventura, mentre è ballottaggio serrato tra il marocchino e il centrocampista pugliese per l’ultima maglia disponibile. In attacco torna Ribery, che affiancherà Vlahovic nell’ormai consueto 3-5-2 della Fiorentina.