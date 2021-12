Non solo Arnautovic, Mihajlović potrebbe perdere altre due pedine in vista della Fiorentina

Si avvicina sempre di più il lunch match di domenica tra Bologna e Fiorentina. Un derby dell’Appennino che si preannuncia molto caldo, anche per la buona posizione in classifica delle due squadre. Sinisa Mihajlovic dovrà però fare i conti con gli infortuni, a partire da quello di Marko Arnautovic. La punta rossoblù non ha subito lesioni, ma non sarà del match al Dall’Ara.

Il Bologna poi, attraverso il suo sito ufficiale, ha informato che sia Mbaye e Bonifazi hanno svolto un lavoro differenziato. Secondo quanto riportato da Radio Casteldebole è difficile che i due recuperino in vista della Fiorentina. A loro si aggiungono poi anche i lungodegenti Schouten e Kingsley