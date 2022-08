Non solo Barak. Con il passaggio ai play off di Conference League, il mercato della Fiorentina potrebbe non essere finito

Quello di Barak, potrebbe non essere l’unico innesto che la Fiorentina ha in ponte di fare entro la fine della sessione estiva di mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, l’eventuale approdo alla fase a gironi della Conference (che garantirebbe subito un profitto di quasi 3 milioni) spalancherebbe le porte ad almeno un altro acquisto per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, che potrebbe arricchirsi di un’ulteriore mezzala.

In tal senso il nome in pole resta quello di Nedim Bajrami dell’Empoli, del quale anche domenica viola e azzurri sono tornati a parlare: pedina di scambio per il felice esito dell’affare potrebbe essere uno tra Zurkowski o Kouame, visto che oltretutto la Fiorentina per questioni di lista sarà tenuta a rispettare i paletti imposti dalla Lega. Anche per questo motivo resta sub iudice l’investimento per un eventuale altro inserimento in rosa, stavolta in difesa, dove Wout Faes del Reims resta il primo tra i monitorati.