Non solo Bianco, il vivaio è la miniera della Fiorentina. X Factor viola, da Kayode ed Amatucci…fino a Biagetti

Mister Vincenzo Italiano continua a prendere appunti e a studiare i giovani del vivaio della Fiorentina, fin dal ritiro di Moena al centro delle sue attenzioni. Durante la momentanea pausa causa Mondiale, i ragazzi gigliati ne stanno approfittando per mettersi ancor più in mostra. Bianco e Distefano, classe 2002 e 2003, hanno già debuttato in prima squadra, ci sono altri calciatori che attendono il definitivo trampolino di lancio. Il Tirreno si è concentrato su di loro.

Favasuli, classe 2004, spinge per ritagliarsi spazio, ed ha giocato sia con Arezzo che Always Ready. Biagetti, difensore centrale sempre 2004, ha segnato contro l’Arezzo ed è figlio d’arte, poichè il padre ha giocato tanto nel Gavorrano. Entrambi sono membri delle giovanili dell’Italia, così come Kayode ed Amatucci. Il versatile terzino ed il regista di Aquilani sono individualità che spiccano ed hanno già firmato i contratti da professionisti con la Fiorentina.

Da non dimenticare anche il bulgaro Krastev ed il giovanissimo 2006 Martinelli, portiere di grande avvenire. Dopo aver visto nascere e sbocciare giocatori del calibro di Sottil, Chiesa, Bernardeschi e Castrovilli, ora Firenze aspetta solo di potersi innamorato nuovamente di qualche altro ‘baby’.