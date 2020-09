Non solo Boateng, l’Hellas Verona mette nel mirino anche un altro ex numero 10 viola

Non ci sarebbe solo Kevin Boateng nel mirino dei dirigenti dell’Hellas Verona per l’attacco. La nuova idea dei gialloblù si chiama Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus. Il croato lascerà i bianconeri in prestito con diritto di riscatto dopo gli ultimi due anni costellati da infortuni. I due obiettivi del club veronese hanno in comune una parentesi da numero 10 della Fiorentina. A riportarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira.

