Non solo calciatori, anche un dirigente della Fiorentina è pronto a lasciare Firenze

Mentre Daniele Pradè e Joe Barone sono a lavoro per piazzare gli esuberi, c’è un membro della dirigenza viola che potrebbe lasciare Firenze. Si tratta dell’ex difensore Gianluca Comotto, ora capo dell’Area Scouting, che potrebbe diventare il direttore generale del Perugia, appena retrocesso.

Secondo quanto riporta UmbriaJournal, il Presidente dei Grifoni Santopadre vuole cambiare tutto, a partire dall’allenatore Massimo Oddo. Vedremo che ne sarà di Comotto che, in questi giorni, si trovava in vacanza in Toscana.