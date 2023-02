Non solo Castrovilli, anche l’agente di Igor sbarcherà in Italia per parlare di rinnovo con la Fiorentina: ecco tutti i dettagli

C’è aria di rinnovi di contratto in casa Fiorentina. Oltre a quello – vicino alla chiusura – di Gaetano Castrovilli, se ne profila anche un altro all’orizzonte. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l’agente del centrale viola Igor, Marcelo Mascagni, sbarcherà in Italia nella giornata di mercoledì per dare il via alla trattativa col club gigliato.

La prossima settimana la trattativa entrerà quindi nel vivo per il rinnovo del contratto di Igor. L’obiettivo di entrambe le parti è di trovare un accordo per prolungare l’attuale contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Si ricorda, inoltre, che nel contratto è prevista la possibilità di allungare di un ulteriore anno la durata a favore della Fiorentina.