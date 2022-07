Non solo Dodo: la Fiorentina vuole un altro giocatore dello Shakhtar

In attesa di trovare l’intesa definitiva con lo Shakthar per Dodo (mancano ormai pochissimi milioni tra l’offerta della Fiorentina e la richiesta della società ucraina), il club di Rocco Commisso potrebbe nuovamente bussare alla porta della squadra di Donetsk.

L’obiettivo sarebbe un altro difensore: secondo quanto riportato da La Nazione, si tratterebbe di Marlon. Trasferitosi in Ucraina nell’estate scorsa per dodici milioni di euro più bonus, in Italia l’ex giocatore del Sassuolo piace anche al Monza. La Fiorentina però segue anche la vicenda, anche perché l’addio a Milenkovic potrebbe essere davvero questione di giorni e il connazionale di Dodo è uno dei candidati a diventarne il sostituto.