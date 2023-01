Non solo Fiorentina, altri due club di Serie A sono sulle tracce di Cistana. Una neopromossa tenta l’affondo?

Resta di moda il nome di Andrea Cistana per puntellare la difesa di Vincenzo Italiano. Con la probabile cessione di Ranieri, infatti, la Fiorentina rimarrebbe con appena tre centrali per disputare altrettante competizioni. Ecco che BresciaOggi rilancia l’interessamento della società viola per il classe ’97 delle Rondinelle, ma i gigliati non sono gli unici in Serie A sulle sue tracce.

Il centrale bresciano, infatti, è seguito con particolare interesse dalla Sampdoria e ora si sta facendo largo la Cremonese, che pare al momento la più vicina. La Fiorentina segue Cistana da tantissimo tempo, ma non si è mai decisa a sferrare l’affondo vincente. Che possa avvenire in questa finestra di mercato?