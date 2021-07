Come riporta TMW, sulle tracce di Josip Juranovic non c’è solo la Fiorentina. Sul terzino destro classe ’95 di proprietà del Legia Varsavia, con cui peraltro ha già ricominciato la stagione. Come riporta Football Daily, infatti, il laterale croato è tra i primi obiettivi del Celtic e nella corsa sarebbe intenzionato ad aggiungersi anche lo Spartak Mosca.