Non solo gli stadi chiusi, adesso la Lega Serie A potrebbe anche oscurare le partite su Sky

Il motivo sarebbe il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti per le partite di Serie A da parte di Sky, che ora rischia di non poter trasmettere le rimanenti partite del massimo campionato italiano. La decisione sarà presa lunedì nell’assemblea tra i club di Serie A e per essere approvata ha bisogno di 14 voti su 20, soglia comunque difficile da raggiungere. A guidare il gruppo di chi vorrebbe oscurare il segnale Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. Non solo gli stadi chiusi dunque, i tifosi ora rischiano di non poter vedere le partite nemmeno in tv.

