Non solo i nuovi acquisti, contro lo Spezia tornano arruolabili due pedine fondamentali per Iachini

In casa Fiorentina ieri è stato il giorno del primo allenamento in gruppo per i nuovi acquisti Callejon e Barreca, che hanno cominciato a rapportarsi con il nuovo mister e a capire la filosofia del gioco viola. Insieme a loro sono tornati in gruppo anche Pulgar e Ribery. Tutti convocabili per la gara contro lo Spezia di domenica prossima. Pezzella ancora out, ma per poco. Il centrale argentino dovrebbe rientrare in gruppo martedì. A riportarlo è La Nazione

