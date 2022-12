Non solo i soliti noti: in diversi hanno la valigia pronta, ma a gennaio difficilmente si muoveranno

Secondo quanto riporta Il Tirreno, non solo i vari Zurkowski, Maleh e Benassi hanno la valigia pronta per lasciare Firenze. Con tutta probabilità, loro diranno addio già a gennaio. La Fiorentina, però, vuole liberarsi di altri giocatori, ma non lo farà a gennaio: si tratta di giocatori come Venuti e Ranieri, che però sono utili per il discorso liste, in quanto cresciuti nel vivaio viola.

A giugno, poi, si rifaranno i conti, anche in questo senso, ma la sensazione è che i due difensori andranno via. Stesso discorso vale per i giovani U22, con alcuni che sono ancora impegnati con la Fiorentina Primavera.