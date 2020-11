Non solo Ibrahimovic: Pioli perde un altro giocatore in vista della Fiorentina

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, out per almeno 10 giorni a causa di un problema muscolare, il Milan perde un altro giocatore in vista della partita di domenica contro la Fiorentina.

Si tratta di Alexis Saelemaekers, uscito nella ripresa della sfida contro il Napoli a causa di un problema alla caviglia. L’esterno di Stefano Pioli si è sottoposto a esami strumentali per valutare il problema riportato nel secondo tempo del San Paolo: per lui si tratta di trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra, che lo costringerà a dare forfait per la sfida contro la Viola.