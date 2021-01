Non solo il Parma su Cutrone: è corsa a due per riportare l’ex attaccante della Fiorentina in Italia

Nonostante le quattro presenze su quattro con la maglia del Wolverhampton per Patrick Cutrone da quando è tornato in Inghilterra, l’arrivo ai Wolves di William Josè dalla Real Sociedad potrebbe di nuovo togliere spazio all’attaccante ex Fiorentina. Sul giocatore c’è l’interesse forte del Parma, che lo seguiva quando ancora era a Firenze ma non solo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, su Cutrone si sarebbe fatto di nuovo vivo anche il Benevento. È corsa a due per riportare il giocatore in Italia.

0 0 vote Article Rating