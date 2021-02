Non solo il Torino, anche il Verona fa i conti con il Covid: e la partita con la Juve è a rischio

Doveva iniziare ieri il turno di Serie A con l’anticipo tra Torino e Sassuolo ma le tante positività in casa granata hanno comportato lo stop da parte della Asl e il rinvio della partita (a forte rischio anche quella di martedì tra Lazio e Torino). Ma una positività è saltata fuori anche a Verona, nel gruppo squadra anche se non è detto che si tratti di un calciatore, e stasera è in programma il match tra i gialloblu e la Juventus. Classico giro di tamponi rapidi per tutti quindi, con la speranza di non riscontrare altri casi anche perché in caso di rinvio le date per i recuperi inizierebbero a diventare poche.