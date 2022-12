Non solo Inghilterra: anche La Liga ammira a bocca aperta le gesta di Amrabat. Un osservatore speciale arriva direttamente da Madrid

Occhi puntati da tutto il mondo, o meglio, da tutta Europa per Sofyan Amrabat. La stella del Marocco sta stupendo tutti in Qatar e i maggiori club internazionali sono già sulle sue tracce. Squadre della Premier League come Tottenham e Liverpool vorrebbero avere il nazionale marocchino tra le proprie fila, entrambi infatti hanno bisogno di un giocatore in fase di interdizione.

La squadra, o meglio, l’allenatore che più si sposa però con le qualità di Amrabat è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che secondo Estadio Deportivo, sarebbe un ammiratore del marocchino. È vero che l’Atlético ha molti giocatori in quella zona di campo, ma i rojiblancos vogliono ricostruire la rosa in vista della prossima stagione. Amrabat andrebbe a prendere il posto di De Paul o Koke, attualmente molto in discussione.

La posizione della Fiorentina, tuttavia, resta la stessa. Un’ipotesi di cessione a gennaio per il fulcro del centrocampo di Vincenzo Italiano è da escludere. Discorsi che quindi verranno riaperti in estate, quando ci sarà più tempo per pensare ai possibili successori dell’ex Verona.