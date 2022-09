Non solo Koopmeiners, l’Atalanta trema per un altro infortunio in nazionale in vista della Fiorentina

Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha lasciato ufficialmente il ritiro della nazionale turca e sta facendo ritorno in Italia. A comunicarlo è stata direttamente la federazione, che ha specificato come il forfait sia dovuto a problemi fisici.

Il giocatore ieri non è sceso in campo contro il Lussemburgo, assistendo alla partita dagli spalti. Ora con il rientro a Bergamo farà dei controlli con lo staff medico nerazzurri e si capirà l’entità del problema. A rischio la sua presenza per la partita contro la Fiorentina il 2 ottobre a Bergamo.