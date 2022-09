Non solo l’Atalanta: anche la Lazio fa i conti con gli infortuni. Dubbi Lazzari e Immobile, mentre un difensore sarà sicuramente out contro la Fiorentina

Questo inizio di stagione molto più intenso del solito ha lasciato segni un po’ ovunque, non soltanto alla Fiorentina. Così come la prossima avversaria della viola, ovvero l’Atalanta, anche la Lazio presenta alcuni giocatori acciaccati e con problemi fisici. Su tutti, come riportato da Il Messaggero, Ciro Immobile, non convocato nel match della Nazionale italiana contro l’Inghilterra per fastidio muscolare. Inoltre, non partirà neanche per l’Ungheria. Non sembra nulla di troppo grave, ma è da monitorare.

Anche Manuel Lazzari non sta benissimo e Sarri non vuole rischiarlo al rientro; magari, potrà farlo contro la Fiorentina, nel match previsto per lunedì 10 ottobre. Chi non ci sarà sicuramente a Firenze è Nicolò Casale: il suo problema all’adduttore della coscia sinistra lo terrà fermo almeno tre settimane.