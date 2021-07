Non solo Lirola: il Marsiglia punta anche un centrocampista della Fiorentina

L’Olympique Marsiglia guarda in casa Fiorentina per rinforzare la sua rosa. Come vi stiamo raccontando nelle ultime settimane, il club transalpino è al lavoro per riportare in Francia Pol Lirola dopo la positiva seconda parte di stagione. L’accordo con la Fiorentina, però, per il momento non è ancora stato trovato.

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Rudy Galetti, ci sarebbe un altro giocatore della Fiorentina ad essere finito nel mirino del Marsiglia. Si tratta di Erick Pulgar, reduce da un’ottima Copa América che ha riacceso su di lui i riflettori del mercato. Naturalmente – aggiungiamo noi – tutto dipenderà dalle decisioni di Vincenzo Italiano, che vorrebbe valutare il giocatore prima di dare l’ok ad un suo addio.