Non solo Lo Celso: il sogno del Napoli è un altro

Uno dei principali obiettivi di mercato della Fiorentina di Rocco Commisso è senza ombra di dubbio Giovani Lo Celso. La mezz’ala argentina è considerato il tassello perfetto per completare il centrocampo di Vincenzo Italiano. Fiorentina e Tottenham sono già in contatto da settimane, ma finora nessuno dei due club ha ceduto alle richieste dell’altro. Negli ultimi giorni si è registrato anche il forte interesse del direttore sportivo del Napoli Giuntoli che, in caso di cessione di Zielinski, sarebbe pronto a presentare un’offerta agli Spurs per regalare l’argentino a Spalletti.

Ma il classe ’96 non è l’unico obiettivo del Napoli. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Mattino, il club di De Laurentiis avrebbe virato bruscamente su Dominik Szoboszlai del Lipsia. L’ungherese rappresenta un vero e proprio sogno per gli azzurri che sarebbero però pronti a reinvestire gran parte dei proventi dalla cessione di Zielinski: per convincere la Red Bull servono infatti almeno 30 milioni.