Il Milan ritroverà diverse pedine in vista della partita contro la Fiorentina. L’infermeria dei rossoneri si sta lentamente svuotando e a rientrare per la sfida del 4 marzo al Franchi dovrebbe essere anche Ismael Bennacer, che oggi ha lavorato a parte in allenamento.

Le sensazioni sul centrocampista, però, sono positive e contro la squadra di Italiano dovrebbe esserci, così come Maignan, che rientrerà dopo un lungo periodo di stop.