Non solo Maleh. Il ct del Marocco esclude un campione d’Europa dalla Coppa d’Africa

Si può scorrere la lista dei 25 scelti dal Marocco per la manifestazione che si disputerà in Camerun, la si può ricontrollare più e più volte e ci accorgiamo che Maleh non è il solo giocatore escluso dalla Coppa d’Africa. Oltre al centrocampista della Fiorentina infatti non figura nemmeno un campione d’Europa. Nessun errore, nessuna svista: il nome di Ziyech proprio non compare. Un’assurdità, per chi non è conscio della situazione; qualcosa di inevitabile, invece, per chi ha chiaro un contesto che va trascinandosi ormai da mesi, visto che il giocatore del Chelsea non gioca col Marocco dallo scorso giugno.

In tal proposito il CT Halilhodzic ha dichiarto: “Gli equilibri del gruppo sono molto fragili. Ho lavorato bene con questi giocatori per due anni. e non permetterò a nessuno di rovinare tutto”.