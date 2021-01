Non solo Manolas, Gattuso perde un altro elemento della difesa: è emergenza!

Il Napoli perde un altro pezzo della difesa. Non solo Gattuso dovrà rinunciare a Manolas per infortunio, ma il Giudice Sportivo ha squalificato per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario” anche Giovanni di Lorenzo.

L’ex Empoli, conferma difensiva in questa stagione, salterà la gara con la Fiorentina costringendo Gattuso ad un grande turnover. Domani gli azzurri saranno impegnati in Coppa Italia proprio contro la formazione toscana allenata da Dionisi. Previsto un ampio utilizzo delle seconde linee.

Non giocheranno il prossimo turno anche Nahitan Nandez (Cagliari), Pedro Obiang (Sassuolo), Tomas Rincon (Torino), Hernani (Parma), Jakub Jankto (Sampdoria), Arkadiusz Reca (Crotone) e Rafael Leao (Milan).