Non solo Nastasic: Fiorentina al lavoro per un altro difensore

La Fiorentina è pronta ad attivarsi per rinforzare il reparto difensivo. Oltre all’avvicendamento ormai pressoché certo tra Nikola Milenkovic e Matija Nastastic, la dirigenza gigliata è al lavoro per regalare un altro innesto a Vincenzo Italiano. A maggior ragione se nelle prossime settimane dovesse essere ceduto anche German Pezzella.

La Nazione fa alcuni nomi che potrebbero accendersi nelle prossime settimane. Daniele Rugani potrebbe presto trasformarsi in un’opportunità per la Viola, così come Andrea Cistana anche se il presidente Cellino è pronto a fare muro. Il numero uno del Brescia lo ha eletto a leader del gruppo, pronto a garantirgli la fascia di capitano stretta al braccio.

Il Corriere dello Sport-Stadio aggiunge anche il nome di Boubakar Kouyaté, difensore del Metz che piace tantissimo al tecnico della Fiorentina.