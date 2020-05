Non solo Piatek, Pradè ha un’altra idea… polacca: per far muovere l’attaccante serve un Cutrone-bis

Il ds viola Daniele Pradè si sta muovendo per la prossima stagione e secondo La Nazione i sondaggi per Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria, hanno portato alla proposta anche di Krzysztof Piatek, ora all’Hertha Berlino ma non soddisfatto della sua nuova avventura tedesca (iniziata però solo a gennaio). La possibilità di far rientrare l’attaccante in Italia si potrebbe concretizzare anche con una soluzione ‘alla Cutrone’, cioè un prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2022 quindi. Resta da capire se sarà lui l’attaccante su cui vorrà puntare la Fiorentina. Pradè continua a seguire comunque i due polacchi, con Linetty che potrebbe liberarsi ad una cifra molto accessibile.

