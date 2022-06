Non solo #riscattateTorreira, sui social spopola anche il malcontento verso la proprietà dell’Inter

Il calciomercato è lungo, ma i tifosi sono sempre in fremito nei caldi mesi estivi senza pallone. Dopo le protese via social dei tifosi della Fiorentina al suono di #riscattateTorreira, adesso si sono aggiunte anche quelle dei tifosi dell’Inter. Tremando al pensiero della cessione di un big per favorire una sessione estiva in attivo, i supporters nerazzurri hanno oggi lanciato in tendenza su Twitter l’hashtag #Suningout.

Vanno sempre prese con le pinze i numeri delle interazioni e delle condivisioni, ma è innegabile il malumore nelle frange più critiche del popolo interista. Dai “Vergogna” ai “Basta“, la tesi di fondo pare essere la stessa: dopo le cessioni della scorsa estate di Hakimi e Lukaku, gli interisti hanno oggi paura di perdere altri pezzi pregiati.

Non solo #riscattateTorreira quindi. Anche negli ambienti social del tifo nerazzurro si respira un’aria decisamente pesante. E, anche in questo caso, le critiche sono rivolte tutte alla proprietà del club di Milano.