Non solo Skriniar: contro la Fiorentina altre due possibili assenze per l’Inter

Skiniar è stato costretto a uscire nella partita di oggi contro il Cagliari. Ma il difensore potrebbe non essere l’unico indisponibile per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha infatti così parlato in sala stampa degli infortunati Brozovic e Gagliardini: “Non credo che recupereranno per mercoledì contro la Fiorentina. Ovviamente ci proveremo, ma solo domani sapremo di più”.