Non solo Tonali: Pradè punta anche altri due giocatori dell’avversario odierno della Fiorentina

Fiorentina-Brescia non sarà solo l’occasione per le due squadre di tornare in campo dopo il lockdown, ma anche per le due società di affrontare temi di mercato. Certamente si parlerà di Tonali, che però sappiamo essere molto vicino all’Inter. Ma il talentuoso centrocampista potrebbe non essere l’unico argomento di discussione. Secondo La Nazione, infatti, la Fiorentina vuole chiedere informazioni anche su Cistana e Sabelli, due difensori che piacciono a Pradè. L’obiettivo potrebbe essere quello di cambiare un po’ le carte nel reparto arretrato, almeno per quanto riguarda le secondo linee. Sembrano invece consolidati i tre titolarissimi Milenkovic, Caceres e Pezzella, con quest’ultimo che appare più vicino alla permanenza a Firenze rispetto a qualche mese fa.

