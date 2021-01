Non solo uscite, la Fiorentina va… all’attacco: duello Caicedo-Nsame e poi c’è la pista granata

Sfoltire la rosa è uno degli obiettivi di questo mercato invernale per la Fiorentina, non primario però rispetto alle esigenze in entrata che riguardano soprattutto l’attacco. Secondo La Nazione infatti Pradè sta studiando il nome su cui andare a puntare e i due nomi più caldi sono sicuramente quelli di Felipe Caicedo e Jean-Pierre Nsame, l’ecuadoregno in rotta con la Lazio e il francese che si è messo in mostra con lo Young Boys negli ultimi tre anni. Costi simili ma età e provenienza diverse, per due operazioni che aggiungerebbero un centravanti alla rosa di Prandelli.

In seconda battuta attenzione anche alla pista che porta a Torino, sponda granata: al club di Cairo piace molto Kouame mentre in uscita ci sono sia Izzo che Zaza, in questo caso però parliamo solo di deboli interessi da parte della Fiorentina. Per questo potrebbe concretizzarsi eventualmente un prestito per l’ivoriano ma senza contropartita.