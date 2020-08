Non solo Vlahovic: L’Hellas vuole un altro giocatore della Fiorentina

Non c’è solo Dusan Vlahovic tra i giocatori della Fiorentina che sono finiti nel mirino dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, la società scaligera avrebbe fatto un’offerta anche per Marco Benassi: rispetto al serbo, che potrebbe salutare Firenze in prestito, l’ex capitano del Torino lo farebbe a titolo definitivo.

Tuttavia ancora non è stato trovato l’accordo tra le due parti, ma rimane in ogni caso una pista da seguire.