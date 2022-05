“Non sono convinto che Italiano vada via. Con qualche rinforzo la Fiorentina può fare un ulteriore step”

L’ex calciatore e oggi allenatore Arturo Di Napoli, intervistato da TMW, si è soffermato anche sulla Fiorentina e sul futuro di Vincenzo Italiano, sul cui futuro pende una clausola rescissoria da dieci milioni di euro.

“Non sono molto convinto che lasci Firenze. Durante l’anno è andato via un giocatore fondamentale come Vlahovic ma Italiano ha fatto un grande lavoro. Ha dato continuità e credibilità al gioco della Fiorentina. Credo che l’anno prossimo, puntellando qualche ruolo, la Fiorentina può fare uno step ulteriore in avanti”.