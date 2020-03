Non tutte le pause vengono per nuocere: il piano di Iachini per recuperare completamente tre giocatori

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport precisa come, dopo il rinvio di Udinese-Fiorentina, per il tecnico della viola Beppe Iachini fermarsi sarebbe stato un vero problema. Fin da quando è arrivato l’allenatore gigliato ha lavorato sodo per riportare la squadra a una migliore condizione fisica. Questo perché al suo arrivo aveva trovato la squadra sofferente sia dal punto di vista psicologico che strettamente fisico. Una preoccupazione per lo stop dovuta dovuta al fatto che esattamente in queste settimane aveva ritrovato Chiesa tornato al 100% e Badelj che stava facendo progressi. D’altro canto la pausa permetterà di recuperare al pieno della forma anche altri tre giocatori, ovvero Castrovilli, Cutrone e Duncan. Da martedì in poi Iachini ha già fissato una serie di allenamenti ripetuti per accelerare ulteriormente in attesa dalla gara interna con il Brescia, gara importante per i viola per potersi staccare ancora di più dalla parte bassa della classifica.