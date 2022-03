Non tutti i mali vengono per nuocere. Out Piatek, Cabral tocca a te

La sosta per le Nazionali spesso porta grattacapi agli allenatori dei vari club, e uno di questi è capitato anche a Vincenzo Italiano. La sua Fiorentina, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Piatek al rientro contro l’Empoli. L’attaccante polacco infatti, nella gara di ieri sera contro la Scozia, ha rimediato una brutta botta che gli è costata ben 7 punti di sutura all’altezza del tendine d’Achille. L’ex Hertha Berlino dunque rischia uno stop di qualche settimana.

“Non tutti i mali vengono per nuocere”, direbbe Cabral, proprio perchè adesso toccherà a lui vestire i panni del centravanti della Fiorentina. Il brasiliano è rimasto a Firenze per continuare il suo lavoro verso una condizione fisica ottimale, e contro l’Empoli avrà la strada spianata verso una maglia da titolare. Fin qui in viola appena cinque presenze in campionato, di cui solo una dal 1′ (contro la Lazio). Il club di Commisso ha investito circa 15 milioni sull’attaccante ex Basilea, e questo rush finale di stagione servirà al classe 98′ per convincere tutti, tifosi compresi, che l’attaccante per l’anno prossimo la Fiorentina ce l’ha già in casa.