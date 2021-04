“Non vogliamo sanzioni contro Inter, Milan e Juventus” la Fiorentina non si unisce alla richiesta fatta da undici club

“Non vogliamo sanzioni contro Inter, Milan e Juventus“. Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si è espresso così giusto ieri poco prima del fischio d’inizio della partita contro i bianconeri. Una posizione che sorprende quella dei viola, anche perché storicamente c’è sempre stato un certo distacco a livello politico con le cosiddette ‘strisciate’.

Ma il messaggio è arrivato chiaro: i viola non si uniranno alla richiesta fatta da undici club. Undici squadre di A che hanno scritto una lettera al presidente di Lega Paolo Dal Pino per chiedere un’assemblea d’urgenza per discutere e prendere eventualmente sanzioni contro Juventus, Inter e Milan a seguito della vicenda Superlega.

Ci sono degli schieramenti ben precisi in campo in questo momento. Schieramenti che si sono determinati negli ultimi mesi intorno alla questione dei diritti televisivi e che hanno portato la Fiorentina a muoversi a braccetto con Juventus e Inter (oltre che con Napoli, Lazio, Atalanta e Verona).