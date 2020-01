Nonostante Iachini il futuro di Zurkowski potrebbe essere lontano da Firenze

Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, e il conseguente arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, le possibilità di vedere in campo il centrocampista viola Symon Zurkowski sono aumentate. Il neo tecnico viola ha detto di conoscere e di stimare il polacco sin da subito, ma i piani societari potrebbero mischiare le carte in tavola. L’obiettivo di questo mercato di riparazione della società infatti era quello di andare a puntellare le zone “carenti” dello scacchiere viola e a centrocampo, soprattutto in mediana, nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi innesti. Cosi facendo Daniele Pradè ha iniziato con le cessioni: prima Dato, poi Cristoforo e adesso chissà che anche il futuro di Zurkowski potrebbe essere lontano da Firenze.

Le pretendenti sicuramente non mancano. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da PianetaEmpoli.it l’Empoli potrebbe provare a portare a Monteboro il giovane centrocampista polacco. La società gigliata pensa da tempo al suo trasferimento in prestito nel corso del mercato di gennaio, vedremo se nei prossimo giorni ci saranno contatti tra i due club.