Nonostante il fallimento con l’under 18, Aquilani viene promosso in prima squadra: “Il modo migliore per concludere il 2019”

L’ex centrocampista della Fiorentina, come sappiamo, all’inizio della stagione era stato posto alla guida dell’under 18 viola. Finora, per la verità, la squadra non ha aggiunto grandi risultati ritrovandosi all’ultimo posto della classifica, con appena 2 punti. Nonostante questo però Aquilani ha conquistato la fiducia del nuovo allenatore della Fiorentina Iachini, che lo ha voluto nel proprio staff. Di conseguenza, Aquilani non sarà più il tecnico dell’under 18 e a tal proposito ha lasciato il seguente messaggio su Instagram: “Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità. La promozione in prima squadra è sicuramente il modo migliore per concludere il 2019. Un abbraccio speciale va ai miei ragazzi dell’Under 18 che in questi mesi sono stati la mia seconda famiglia”.