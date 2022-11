Nonostante il risultato, Milenkovic giganteggia in Brasile-Serbia. E quell’intervento su Neymar…

Basterebbe un solo dato per capire di che livello è stata la partita di Nikola Milenkovic contro il Brasile: 18 contrasti effettuati, numero che gli vale il primo posto nella classifica speciale della prima giornata della fase a gironi del Mondiale. Nessuno ha fatto meglio del difensore viola, che ha terminato la partita con il 71,4% dei duelli ingaggiati vinto, 69 tocchi di palla, 51 passaggi e 3 palle intercettate.

◉ Most shots: Mbappé

◉ Most chances created: Griezmann

◉ Most tackles: Milenković

◉ Most take-ons: Kudus

◉ Most possession won: Modrić

◉ Most passes: Laporte

