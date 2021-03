Nonostante la stagione deludente la Fiorentina Femminile continua a rifornire le Nazionali: cinque le viola convocate

Nonostante una stagione non certo all’altezza delle precedenti, la Fiorentina Femminile continua a rifornire le Nazionali con le proprie giocatrici. Questa volta sono ben cinque le viola chiamate dai rispettivi ct, a partire proprio da Schroffenegger e Zanoli che sono state convocate da Milena Bertolini per l’Italia.

La chiamata è arrivata anche per Neto con il Portogallo, Thogersen con la Danimarca e Quinn con l’Irlanda. Comunque una bella soddisfazione per Cincotta e per il presidente Rocco Commisso, da sempre molto interessato anche alle vicende della squadra femminile.