Nonostante l’addio alla Fiorentina Ribery è ancora a Firenze. Le nottate del campione francese tra locali e movida

Nonostante il divorzio con la Fiorentina avvenuto da poco più di una settimana il fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery sta continuando a frequentare Firenze. L’ormai ex giocatore viola, innamoratissimo del capoluogo toscano, è stato avvistato in queste sere alcuni locali notturni molto in voga.

Venerdì sera il campione francese ha presenziato ad un tavolo a Villa Vittoria, nella splendida location situata nei pressi della Fortezza da Basso. Ieri sera invece Ribery ha fatto tappa al The Lodge, il nuovo locale che si trova appena sotto al Piazzale Michelangelo e da cui si gode di una bellissima vista su Firenze.

Nonostante il rapporto concluso con la Fiorentina in modo non idilliaco FR7 resta molto legato alla città e agli amici che si trovano qui.