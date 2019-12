Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, ci sarà una buona cornice di pubblico. Ecco perchè Badelj sarà in panchina

Stasera sarà una Fiorentina simile ma non uguale a quella che domenica scorsa ha pareggiato contro la squadra di Conte. Con la difesa a tre imperniata su capitan Pezzella che potrà contare sull’apporto di Milenkovic e Caceres, mentre a centrocampo Lirola e Dalbert agiranno sulle rispettive fasce di competenza a sostegno in fase offensiva di Pulgar in regìa tra Benassi e Castrovilli: questo perché Badelj non è al meglio della condizione fisica e quindi si accomoderà in panchina a beneficio dell’ex Torino. Infine l’attacco, dove Vlahovic si è nuovamente guadagnato una maglia da titolare grazie alla prodezza che non ha dato scampo ad Handanovic: al suo fianco ci sarà Boateng. Nota finale sulla partecipazione di pubblico: dopo gli oltre 37.000 spettatori registrati per Fiorentina-Inter, se ne attendono altri 33.000 anche se purtroppo le previsioni meteo sono sfavorevoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.